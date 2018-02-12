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      Жители Сарапула оказались самыми активными при составлении списков на благоустройство общественных пространств

      09:56, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      09:56, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1125
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Ува\n#Игра
      Фото: пресс-служба главы Удмуртии
      1125
      0

      В федеральную программу попали жители 8 населенных пунктов Удмуртии с численностью населения более 20 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Сарапула стали самыми активными участниками составления списков общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве. Как рассказал журналистам и.о.  министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб, в городе на Каме собрали около 6,5 тыс. предложений по программе формирования комфортной среды. «В Ижевске порядка 9 тыс. различных предложений, но мы делаем пропорцию и понимаем, что в Сарапуле более активные люди», - отметил руководитель ведомства.

      До 15 февраля в восьми муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек будут принимать предложения по обновлению скверов, парков и других общественных территорий. Благоустроят объекты в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге, Камбарке, Уве и Игре. «Во всех этих городах и населенных пунктах существуют пункты сбора, где каждый житель может подойти оставить свои предложения, и на эти общественные пространства будут разработаны дизайн-проекты», - сообщил Иван Ястреб.

      Эти проекты 18 марта на избирательных участках увидят жители и смогут отдать свой голос за одно или несколько общественных пространств. «У нас есть определенное финансирование, тем не менее, каждое муниципальное образование для себя разработало муниципальную программу по реализации этого проекта. И все те мероприятия, которые заложены в эту программу, муниципалитет должен будет выполнить в течение пяти лет. Этот проект отличается тем, что то, что нужно сделать,  выбирают жители», - подчеркнул и.о. министра.

      09:56, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1125
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Ува\n#Игра

       

       

       

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