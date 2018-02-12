37 дворов Ижевска обновят по программе формирования комфортной городской среды

В этом году упор в федеральной программе сделан на благоустройство общественных пространств.

Ижевск. Удмуртия. В этом году в Ижевске по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 37 дворов возле 53 многоквартирных домов. Если в 2017 году при реализации проекта упор был именно на придомовые территории, то в 2018 году основная история развивается вокруг общественных пространств.

Как рассказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, на дворы из федерального бюджета выделено порядка 80 млн рублей. Список придомовых площадок может быть расширен в случае экономии средств.

«Есть разные проекты, на самом деле они все становятся уже достаточно дорогими, потому что сегодня горожане хотят не просто поменять асфальтовое покрытие. Это и спортивные площадки, и детские площадки», - отметил Олег Гарин.

Что касается общественных пространств, то в столице Удмуртской Республики до 15 февраля продлили прием предложений от ижевчан. Высказать свое мнение можно в районных администрациях и МФЦ. В этом году горожане сами решают, что необходимо отремонтировать в первую очередь: набережную, Центральную площадь, парк Кирова, рябиновый сквер или какой-то иной участок. Так, по словам Гарина, Устиновский район Ижевска предлагает благоустроить лесопосадку у торгового центра «Столица» и Ярушкинский дендропарк, а у Ленинского района есть три предложения по скверам.

«Аппетит приходит во время еды. Рябиновый сквер начинали с 4 млн рублей, а сейчас уже до 40 дошли по наполнению, - говорит председатель Гордумы Ижевска. - Мы ждем предложений от горожан. Пока лидируют общегородские пространства – это набережная, Центральная площадь, парк Кирова. Но окончательные итоги мы подведем на следующей неделе».

После 15 февраля специальная комиссия, собранная из общественников и представителей районов города, составит список, который ижевчане увидят на избирательных участках 18 марта. По каждому пространству будет подготовлен дизайн-проект, чтобы жители могли оценить то, за что голосуют. Кстати, выбрать можно сразу несколько территорий, которые, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь. В бюллетене для голосования будут и пустые строчки для тех, кто хочет внести предложение, не прошедшее отбор комиссии.