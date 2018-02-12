  • $ 58.17 ↑
  • € 71.39 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      37 дворов Ижевска обновят по программе формирования комфортной городской среды

      09:20, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      09:20, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      369
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#голосование
      Фото: @arzik2
      369
      0

      В этом году упор в федеральной программе сделан на благоустройство общественных пространств.

      Ижевск. Удмуртия. В этом году в Ижевске по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 37 дворов возле 53 многоквартирных домов. Если в 2017 году при реализации проекта упор был именно на придомовые территории, то в 2018 году основная история развивается вокруг общественных пространств.

      Как рассказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, на дворы из федерального бюджета выделено порядка 80 млн рублей. Список придомовых площадок может быть расширен в случае экономии средств.

      «Есть разные проекты, на самом деле они все становятся уже достаточно дорогими, потому что сегодня горожане хотят не просто поменять асфальтовое покрытие. Это и спортивные площадки, и детские площадки», - отметил Олег Гарин.

      Что касается общественных пространств, то в столице Удмуртской Республики до 15 февраля продлили прием предложений от ижевчан. Высказать свое мнение можно в районных администрациях и МФЦ. В этом году горожане сами решают, что необходимо отремонтировать в первую очередь: набережную, Центральную площадь, парк Кирова, рябиновый сквер или какой-то иной участок. Так, по словам Гарина, Устиновский район Ижевска предлагает благоустроить лесопосадку у торгового центра «Столица» и Ярушкинский дендропарк, а у Ленинского района есть три предложения по скверам.

      «Аппетит приходит во время еды. Рябиновый сквер начинали с 4 млн рублей, а сейчас уже до 40 дошли по наполнению, - говорит председатель Гордумы Ижевска. - Мы ждем предложений от горожан. Пока лидируют общегородские пространства – это набережная, Центральная площадь, парк Кирова. Но окончательные итоги мы подведем на следующей неделе».

      После 15 февраля специальная комиссия, собранная из общественников и представителей районов города, составит список, который ижевчане увидят на избирательных участках 18 марта. По каждому пространству будет подготовлен дизайн-проект, чтобы жители могли оценить то, за что голосуют. Кстати, выбрать можно сразу несколько территорий, которые, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь. В бюллетене для голосования будут и пустые строчки для тех, кто хочет внести предложение, не прошедшее отбор комиссии.

      09:20, 12 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      369
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#голосование

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      35150

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      12668
      09:10, 09 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      11551
      16:46, 06 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      7304
      10:53, 08 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      6319
      14:40, 05 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      15:53, 09 февраля, 2018
      2475

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2400
      19:22, 09 февраля, 2018

      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      2324
      13:52, 09 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2294
      10:12, 10 февраля, 2018

      Российским букмекерам могут запретить принимать ставки на итоги выборов

      2198
      19:16, 08 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      19:16, 06 февраля, 2018
      2609

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      2590
      19:42, 05 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      2447
      19:24, 07 февраля, 2018

      В джунглях Гватемалы нашли несколько затерянных городов майя

      2111
      14:49, 05 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      2034
      10:12, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      годекшурский продукт

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      09 февраля, 2018

      Новостройка в Ижевске без воды

      09 февраля, 2018