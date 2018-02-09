Участники Пельменьфеста в Ижевске смогут выбрать территории, которые нужно благоустроить

Опрос горожан на Центральной площади и набережной будут проводить волонтеры.

Ижевск. Удмуртия. Участники Всемирного дня пельменя в Ижевске смогут выбрать территории, которые нужно благоустроить. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Праздничные гуляния пройдут в Ижевске в субботу, 10 февраля. В этот же день на Центральной площади, на площади у Монумента Дружбы народов и набережной Ижевского пруда будут работать волонтеры. Они соберут предложения горожан о том, какие территории в городе необходимо привести в порядок в первую очередь.

Благоустраивать территории планируется в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование за те или иные участки пройдет в Ижевске 18 марта вместе с выборами Президента России.