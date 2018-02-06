Республика купила 8 тракторов для уборки улиц Ижевска

Современная техника обошлась Удмуртии в 8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Автопарк предприятия Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» пополнили 8 новых тракторов. Современная техника будет использоваться для уборки пешеходных зон, тротуаров и остановок, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Для бюджета республики приобретение новой техники обошлось в 8 млн рублей. С учётом того, что сейчас контракты заключены не на один год, это даёт возможность подрядным организациям обновлять технику за свой счёт. Если у нас появятся возможности приобретать новую технику за счёт бюджетных средств, то мы будем такие акции продолжать и дальше, и обновлять спецтехнику не только по городу Ижевску», - сообщил председатель правительства Ярослав Семенов.

Как рассказал руководитель «ДРЭУ» Алексей Красноперов, для очистки тротуаров в распоряжении предприятия было лишь 6 машин. Всего же для зимнего содержания дорог предприятие использует 150 единиц техники. У 90% из них срок эксплуатации составляет больше 10 лет.

Отметим, 5 февраля, на аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с очисткой улиц от снега в новогодние праздники город не справился.