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      Республика купила 8 тракторов для уборки улиц Ижевска

      08:30, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      607
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#уборка улиц\n#снег\n#уборка мусора\n#техника
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      607
      0

      Современная техника обошлась Удмуртии в 8 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Автопарк предприятия Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» пополнили 8 новых тракторов. Современная техника будет использоваться для уборки пешеходных зон, тротуаров и остановок, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      «Для бюджета республики приобретение новой техники обошлось в 8 млн рублей. С учётом того, что сейчас контракты заключены не на один год, это даёт возможность подрядным организациям обновлять технику за свой счёт. Если у нас появятся возможности приобретать новую технику за счёт бюджетных средств, то мы будем такие акции продолжать и дальше, и обновлять спецтехнику не только по городу Ижевску», - сообщил председатель правительства Ярослав Семенов.

      Как рассказал руководитель «ДРЭУ» Алексей Красноперов, для очистки тротуаров в распоряжении предприятия было лишь 6 машин. Всего же для зимнего содержания дорог предприятие использует 150 единиц техники. У 90% из них срок эксплуатации составляет больше 10 лет.

      Отметим, 5 февраля, на аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с очисткой улиц от снега в новогодние праздники город не справился.

      08:30, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      607
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#уборка улиц\n#снег\n#уборка мусора\n#техника

       

       

       

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