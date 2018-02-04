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      Управляющая компания в Ижевске «нагрела» жильцов на счетах за отопление

      12:01, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      12:01, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      574
      0
      #ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      574
      0

      Компания начисляла дополнительные 1-3,5 тыс. рублей в отношении каждой квартиры.

      Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания в Ижевске выставляла жильцам дома слишком высокие счета за отопление. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, дом на Петрова, 47а находится в ведении ООО «Управляющая компания Инвест-Строй».

      В январе-апреле 2017 года организация начислила и предъявила собственникам в платежках повышенные суммы за отопление. Владельцы каждой квартиры переплатили от 1 до 3,5 тыс. рублей.

      На момент проведения проверки управляющая компания не сделала перерасчет. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассмотрено постановление прокурора района о возбуждении в отношении ООО «УК Инвест-Строй» дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.7 КоАП РФ («Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей»). Организацию оштрафовали.

      12:01, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      574
      0
      #ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#финансы и деньги

       

       

       

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