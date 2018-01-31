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      Жители Воткинска сами выберут, где в декабре установят новогоднюю елку

      12:45, 31 января, 2018
      12:45, 31 января, 2018
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      #Воткинск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: Pixabay
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      В городе начался демонтаж ели, ледяной городок пока останется.

      Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска сами выберут, где в декабре 2018 года установят новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

      «Администрацией Воткинска принято решение – посоветоваться с горожанами, где в следующем году установить главную городскую елку и как должен выглядеть ледяной городок», - говорится в сообщении.

      Свои предложения горожане могут оставить на сайте администрации.

      Стоит отметить, что в 2017 году елку и ледовый городок открыли на центральной площади города. В настоящее время рабочие разбирают новогоднюю красавицы. Скульптуры и горки останутся, пока позволит погода.

      12:45, 31 января, 2018
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      0
      #Воткинск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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