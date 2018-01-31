Жители Воткинска сами выберут, где в декабре установят новогоднюю елку

В городе начался демонтаж ели, ледяной городок пока останется.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска сами выберут, где в декабре 2018 года установят новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

«Администрацией Воткинска принято решение – посоветоваться с горожанами, где в следующем году установить главную городскую елку и как должен выглядеть ледяной городок», - говорится в сообщении.

Свои предложения горожане могут оставить на сайте администрации.

Стоит отметить, что в 2017 году елку и ледовый городок открыли на центральной площади города. В настоящее время рабочие разбирают новогоднюю красавицы. Скульптуры и горки останутся, пока позволит погода.