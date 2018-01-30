На четверку: общественники и администрация Ижевска оценили уборку улиц столицы Удмуртии

По словам депутата Гордумы Ижевска Бориса Ломаева, на данный момент основными проблемами являются припаркованные на обочинах автомобили, а также сугробы на межквартальных и дворовых территориях.

Ижевск. Удмуртия. Общественники и администрация Ижевска оценили уборку улиц столицы Удмуртии. По словам депутата городской думы Бориса Ломаева, на данный момент основными проблемами являются припаркованные на обочинах автомобили, а также сугробы на межквартальных и дворовых территориях.

В ходе объезда руководители ДРЭУ («Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление»), СБиДХ (Служба благоустройства и дорожного хозяйства), муниципальной милиции Ижевска, журналисты республиканских СМИ и представители ОНФ побывали на нескольких адресах, откуда ранее поступали жалобы на неубранный снег.

«Объективно оценивая уборку дорог, общественных пространств, я думаю, что это либо четыре, либо четыре с плюсом. Есть небольшие проблемы по межквартальным территориям, но снег, в целом, вывозится очень хорошо. Да, у нас есть небольшие проблемы, где собираются кучи снега, но часто это бывают кучи у магазинов, либо завалены дворовые территории. На это должны обратить внимание управляющие компании, чтобы снег вывозить, а люди некоторые не знают этого и предъявляют претензию администрации. Из города же снег вывозится очень активно. Магистральные дороги у нас в отличном состоянии», - отметил Борис Ломаев.

Стоит сказать, что зачастую дороги или дворы не могут полноценно почистить из-за автомобилей, которые располагаются на обочинах несколько дней. Это приводит в том числе и к сужению улиц.

«Давайте сознательнее относиться к работе дорожных служб. Потому что от этого зависит наше с вами комфортное существование в городе. Депутаты приняли решение о выделении дополнительного бюджета на благоустройство, а сейчас мы упираемся в банальную проблему – кому-то лень встать и убрать автомобиль с дороги. Неужели нужно доводить до того, чтобы ее эвакуировать спецсредствами. Давайте самосознание проявим – выйдем и уберем машину», - обратился к жителям города член муниципального парламента Ижевска Ярослав Балобанов.

Сейчас с так называемыми подснежниками борются при помощи штрафов. Если в ходе уборки дорожники замечают автомобиль – сообщают о нем в управление муниципальной милиции, которая через неделю штрафует владельца (если авто осталось на прежнем месте – прим. ред.).

«Нам сигнализируют и дорожные службы, и жители, и ЕДДС, и технадзоры. На данный момент таких автомобилей зафиксировано 66. Привлечено к ответственности 18 хозяев», - уточнил начальник управления муниципальной милиции Ижевска Рустам Маликов.

Также одним из действенных способов общественники и депутаты считают установку дорожных знаков, которые бы регулировали парковку, к примеру, по четным и нечетным дням.

«Чтобы устанавливали знаки хотя бы на зимний период, где по четным или нечетным дням останавливались машины, тогда будет возможность для очистки территорий. По городу есть места, где эти знаки можно ставить. Четные - нечетные парковочные дни. Потому что иначе мы не сможем вычистить снег на межквартальных территориях. Парковки, офисы, дома, даже ночью не почистить», - рассказал Борис Ломаев.

В свою очередь директор ДРЭУ Алексей Красноперов рассказал о том, что сейчас в городе чистят дороги более 100 единиц техники, а также 100-120 человек.

«В этом году мы улучшили ручную расчистку. То есть в день выходит от 100 до 120 человек. Чистим труднодоступные тротуары, зоны пешеходных переходов. Именно в январе я стал «ручников» выводить в ночную смену – выходит 30-50 человек. Это позволяет нам провести работы по уборке карманов и заездов, то есть они работают совместно с техникой […] Допускаю, что происходит сужение трассы. Но, тем не менее, в этом году приоритеты мы расставляем, чтобы снежные валы на центральных магистралях убирались максимально быстро. Это требование ГИБДД и ГОСТов», - отметил Красноперов.

Напомним, что уже с 1 февраля город будут чистить по другому алгоритму. Ранее за все улицы отвечало муниципальное предприятие ДРЭУ, однако в начале этого года администрация провела торги, разделив город на административные квадраты. Этот подход поможет и самим подрядчикам.

«С учетом этого предприятия могут закупить дополнительную технику. Когда они знают, что у них контракт на 2 года. Кто-то технику может в лизинг взять, кто-то в кредит. Двухгодичный контракт – это перспектива», - рассказал руководитель СБиДХ Алексей Сырбов.