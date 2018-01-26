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      Удмуртия оказалась в тренде федеральных идей по благоустройству территорий

      18:05, 26 января, 2018
      Аграфена Костромская
      18:05, 26 января, 2018
      Аграфена Костромская
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      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Центральная площадь Ижевска
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      Чиновникам Минстроя России представили дизайн-код Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. Чиновникам Министерства строительства России представили дизайн-код Ижевска. Проект оценила директор департамента городской среды ведомства Оксаны Демченко.

      Ещё в прошлом году жители Ижевска проголосовали за реконструкцию парка имени Кирова и Центральной площади. Федеральный центр предварительно одобрил этот проект, и сейчас рассматривается возможность развития пространства.

      «То, чего мы хотим — чтобы пространства в городах были доступными точками притяжения населения. В эту сторону нужно двигаться. Общее впечатление, что Ижевск и республика — паровоз, который идёт на всех парах. Ваш регион находится в тренде и все новые федеральные идеи и тенденции коллегами на месте реализуются. Они не боятся экспериментировать, обсуждать, используя новые подходы. Это очень хорошо», — отметила Оксана Демченко.

      На вопрос журналистов, можно ли ждать ижевчанам начала работ по кардинальному благоустройству площади в этом году, столичный чиновник ответила, что нужно. Именно поэтому сейчас запущен ещё один этап общественных обсуждений. «Необходимо и себя проверить, и людям дать ещё возможность посмотреть на те пространства, которые бы они хотели в первоочередном порядке благоустроенными в Ижевске и других муниципалитетов республики. Это правильно, когда мы все вместе обсуждаем с экспертами и с людьми, находя те точки, которые в будущем будут точками комфорта», — сказала директор департамента городской среды.

      Напомним, что первый этап реконструкции Центральной площади начнётся с зоны круглого фонтана. Работы по благоустройству должны будут завершиться к 1 ноября 2018 года.

      18:05, 26 января, 2018
      Аграфена Костромская
      370
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Центральная площадь Ижевска

       

       

       

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