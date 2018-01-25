Жителей Удмуртии предупредили об угрозе схода снега и льда с крыш

Из-за выпадения большого количества снега населению рекомендуют быть осторожными и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии жителей предупредили об опасности схода снега и льда с крыш. Населению рекомендуют соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Особое внимание следует уделить безопасности детей, а также молодым мамам с колясками.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нужно прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили около зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками. Их необходимо обходить стороной. Не парковать рядом машину.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, нужно обратиться в обслуживающую организацию. В случае неудовлетворительной очистки крыш от снега обращаться в службу города Ижевска по телефону - 072, с мобильного - 998 072 (круглосуточно).

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01», «101», «112».