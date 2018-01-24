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      «Удмуртские коммунальные системы» к ноябрю 2018 года полностью «уйдут» из Сарапула

      17:03, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:03, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      493
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      493
      0

      Обслуживанием сетей займется другая компания.

      Сарапул. Удмуртия. «Удмуртские коммунальные системы» к ноябрю 2018 года полностью «уйдут» из Сарапула. Как рассказал журналистам директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров, обслуживанием сетей займется другое предприятие.

      «Все будет зависеть от позиции нового собственника. Сейчас он разговаривает с администрацией Сарапула о взятии, по сути, в концессию, в том числе, квартальных сетей по городу. УКС пока обслуживает и магистральные и квартальные сети, но магистральные уже у нового собственника», - рассказал Федоров.

      Договор концессии заключать руководство компании не планирует.

      «Новый собственник будет заключать концессию. Договор аренды у нас до ноября 2018 года. Из Сарапула, да, мы уходим», - рассказал Дмитрий Федоров, уточнив, что новый хозяин сарапульской ТЭЦ изъявляет желание заниматься и квартальными сетями.

      «Неизвестно с кем (будет заключена концессия – прим. ред.), но, тем не менее, новый собственник изъявляет желание заниматься в том числе и квартальными сетями. Это логично, имея станцию и магистральные сети, чтобы доходить до конечного потребителя», -рассказал Дмитрий Федоров. 

      Напомним, что в декабре 2017 года у Сарапульской ТЭЦ сменился владелец. ООО «Губахинская энергетическая компания», которому принадлежат две тепловые станции, Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии и Кизеловская ГРЭС в Пермском крае, у ПАО «Т Плюс» купила Надежда Симанова. 12 января стало известно, что генеральный директор ООО «Нордикс-Пермь» Алексей Колесник, которого «Коммерсант» называет конечным бенефициаром сделки, приобрел у ПАО «Т Плюс» Сарапульскую ТЭЦ и городские сети за 129,3 млн рублей.

      17:03, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      493
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы

       

       

       

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