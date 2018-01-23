Александр Ессен прокоментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

Вопрос главе города задали пользователи соцсетей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Сарапула Александр Ессен не видит смысла в переносе столицы Удмуртской Республики. Об этом он сказал в прямом эфире информагентства «Сусанин».

Вопрос о переносе столицы в Сарапуле задали главе города пользователи соцсетей.

«Зачем это? Есть столица Удмуртии, есть Сарапул. Красивый город, приезжайте, посещайте, приезжайте полюбоваться красотами», - сказал Ессен.

Он также рассказал, ради чего стоит приехать в город на Каме: «В Сарапул стоит приехать просто спокойно провести время, отрешиться от той суеты, которая присутствует в большом городе. В Сарапуле можно вкусно покушать. Есть несколько ресторанов, где вы не только сможете прикоснуться к той кухне, которая была в начале XX века в Сарапуле, но и послушать рассказы об истории города и открыть его с новой стороны».