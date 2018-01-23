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      Глава Ижевска Юрий Тюрин попросил горожан не оставлять ночью автомобили на обочинах дорог

      10:12, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:12, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      417
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#происшествие\n#долг
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      417
      0

      По словам градоначальника, в ближайшие дни на уборку улиц и дворов выйдет вся снегоуборочная техника.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин попросил горожан не оставлять ночью автомобили на обочинах дорог. По словам градоначальника, в ближайшие дни на уборку улиц и дворов выйдет вся снегоуборочная техника.

      «Сегодня ночью на очистке снега работало 135 единиц спецтехники. Обращаюсь к горожанам: не оставляйте на ночь свои автомобили на обочинах дорог и следите за размещением дорожных знаков», - написал Тюрин на своей странице «Вконтакте».

      В случае неудовлетворительной уборки можно обратиться по круглосуточным телефонам: 072 (с городского), 998-072 (с мобильного).

      10:12, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      417
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#происшествие\n#долг

       

       

       

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