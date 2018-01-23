По словам градоначальника, в ближайшие дни на уборку улиц и дворов выйдет вся снегоуборочная техника.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин попросил горожан не оставлять ночью автомобили на обочинах дорог. По словам градоначальника, в ближайшие дни на уборку улиц и дворов выйдет вся снегоуборочная техника.

«Сегодня ночью на очистке снега работало 135 единиц спецтехники. Обращаюсь к горожанам: не оставляйте на ночь свои автомобили на обочинах дорог и следите за размещением дорожных знаков», - написал Тюрин на своей странице «Вконтакте».

В случае неудовлетворительной уборки можно обратиться по круглосуточным телефонам: 072 (с городского), 998-072 (с мобильного).