Речь идет о мостовых переходах через реки Кильмезь и Чепца.

Удмуртия. В Удмуртии отремонтировали два моста благодаря системе «Платон». По информации пресс-службы главы и правительства региона, речь идет об объектах, которые проходят через реки Кильмезь и Чепца.

По первому мостовому переходу, который соединяет населенные пункты Гуринское и Орловское с районным центром Сюмси, за сутки проезжает более 700 автомобилей. По второму, который связывает Удмуртию и Кировскую область, около тысячи машин.

На реконструкцию объектов из средств от «Платона» было выделено в общей сложности более 105 млн рублей.

Также до конца следующего месяца завершатся работы на мосту через реку Чепца. Дорожный объект расположен на въезде в Глазов и является неотъемлемой частью улично-дорожной сети города. Помимо этого, в 2018 году планируется открыть движение ещё по двум мостовым переходам через реку Чепца: один на дороге Балезино-Сергино, второй – на трассе Полом-Поломское. Ремонт этих сооружений обеспечивает повышение безопасности дорожного движения для автомобилистов и грузоперевозчиков, а также развитие транспортной доступности для тысяч жителей Удмуртии.

Всего за счёт средств системы «Платон» по всей России отремонтировали более 1700 км дорог, строятся свыше 30 мостов. Какие трассы будут восстанавливаться в ближайшей перспективе определяют сами пользователи системы с помощью голосования в рамках проекта Общероссийского народного фронта – «Карта убитых дорог».

Стоит отметить, что Удмуртская Республика получила от «Платона» 200 млн рублей на реконструкцию автодороги Костино-Камбарка. В регионе более 7 тысяч большегрузных автомобилей зарегистрировано в государственной системе «Платон».