  • $ 56.59 ↓
  • € 69.4 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии отремонтировали два моста благодаря системе «Платон»

      15:35, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      15:35, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      543
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Киров\n#дороги Удмуртии\n#мост\n#ремонт
      Фото: platon.ru
      543
      0

      Речь идет о мостовых переходах через реки Кильмезь и Чепца.

      Удмуртия. В Удмуртии отремонтировали два моста благодаря системе «Платон». По информации пресс-службы главы и правительства региона, речь идет об объектах, которые проходят через реки Кильмезь и Чепца.

      По первому мостовому переходу, который соединяет населенные пункты Гуринское и Орловское с районным центром Сюмси, за сутки проезжает более 700 автомобилей. По второму, который связывает Удмуртию и Кировскую область, около тысячи машин.

      На реконструкцию объектов из средств от «Платона» было выделено в общей сложности более 105 млн рублей.

      Также до конца следующего месяца завершатся работы на мосту через реку Чепца. Дорожный объект расположен на въезде в Глазов и является неотъемлемой частью улично-дорожной сети города. Помимо этого, в 2018 году планируется открыть движение ещё по двум мостовым переходам через реку Чепца: один на дороге Балезино-Сергино, второй – на трассе Полом-Поломское. Ремонт этих сооружений обеспечивает повышение безопасности дорожного движения для автомобилистов и грузоперевозчиков, а также развитие транспортной доступности для тысяч жителей Удмуртии.

      Всего за счёт средств системы «Платон» по всей России отремонтировали более 1700 км дорог, строятся свыше 30 мостов. Какие трассы будут восстанавливаться в ближайшей перспективе определяют сами пользователи системы с помощью голосования в рамках проекта Общероссийского народного фронта – «Карта убитых дорог».

      Стоит отметить, что Удмуртская Республика получила от «Платона» 200 млн рублей на реконструкцию автодороги Костино-Камбарка. В регионе более 7 тысяч большегрузных автомобилей зарегистрировано в государственной системе «Платон».

      15:35, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      543
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Киров\n#дороги Удмуртии\n#мост\n#ремонт

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      9481

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      7941
      12:29, 17 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      7538
      22:58, 20 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6425
      15:10, 17 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      5987
      11:48, 17 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      1102

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1091
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1085
      15:56, 18 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1082
      11:25, 16 января, 2018

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1000
      18:12, 21 января, 2018

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      1278

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      1050
      17:21, 17 января, 2018

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      976
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      956
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      760
      14:15, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: отсутствие талончиков в больницах и метели

      Два человека погибли в ДТП на дороге Ижевск–Воткинск

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      19 января, 2018