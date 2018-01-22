Власти Сарапула предложат инвесторам исторические здания за 1 рубль

Инвестор должен будет восстановить исторический облик домов, построенных в конце 19 - начале 20 века.

Сарапул. Удмуртия. Власти Сарапула выставят на продажу 4 объекта культурного наследия. Как рассказал глава города Александр Ессена, начальная цена торгов составит всего 1 рубль. Новому владельцу предстоит за свой счет вернуть исторический облик домов, построенных в конце 19 – начале 20 века.

«Сегодня есть интересующиеся инвесторы, думаю, что в ближайшее время удастся от слов перейти к делам. <…> К маю месяцу наша рабочая группа получит первые плоды, первые эскизные проекты», - сообщил Ессен.

В настоящее время планируется выставить на конкурс 4 здания. Это дом 1903 года постройки на Труда, 17 (508,5 квадратных метров), здание на Красной площади, 5 (840,8 кв.м), на Советской, 7а (365 кв.м), на Раскольникова, 133, литеры А и Б (577,5 кв.м).

В Сарапуле уже есть ряд удачных примеров взаимодействия власти и бизнеса по сохранению исторического облика зданий. Так, старая водонасосная станция стала ресторанно-гостиничным комплексом, а дом купца Башенина – лечебно-диагностическим центром.

«Мы постоянно общаемся с теми или иными инвесторам, особенно сейчас, когда видно, что город развивает свой туристический потенциал. Сегодня есть интересующиеся инвесторы, и мы предлагаем как раз те площади, которые сегодня не востребованы и ведем переговоры для того чтобы они зашли с теми или иными проектами», - отметил глава города.

Восстановить внешний вид ряда объектов рассчитывают за счет Башенинского фонда. В него планируют привлекать деньги благотворителей и гранты.