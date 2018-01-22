В Ижевске на улице 7-я Подлесная прорвало водопровод

Сейчас на месте ведутся работы по устранению аварии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 7-я Подлесная из-за порыва трубы холодного водоснабжения затопило двор. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе администрации города, в доме №34 обеспечили альтернативное водоснабжение.

Порыв произошел в понедельник, 22 января, около 7:00, в 8:50 сотрудникам «Ижводоканала» удалось его локализовать. В данный момент на месте аварии ведутся ремонтные работы.

По сообщению пресс-службы города, к вечеру водоснабжение дома №34 по улице 7-я Подлесная будет восстановлено.