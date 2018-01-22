Общественные слушания по дизайн-коду города начались в Ижевске

Работа над новым проектом началась в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовали общественные слушания по дизайн-коду города. Об этом в прямом эфире ИА «Удмуртия» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Дизайн-код - это набор документов, которые регламентируют правила размещения рекламных банеров, вывесок, объявления на фасадах. <…> Перед тем, как подать документы и изменять законы Ижевска, мы должны обсудить это с вами, жители», - отметил Бречалов.

Работа над новым дизайн-кодом Ижевска началась в прошлом году. Принять его планировалось до конца 2017 года. Дизайном внешнего вида города занимается творческая команда UP! Space, а сам проект разрабатывается штабом городских проектов ЛИФТ.