Содержанием большей части дорог Ижевска будет заниматься муниципальное предприятие ДРЭУ

УФАС по Удмуртии признал жалобу в отношении лота на 794,9 млн. руб. необоснованной.

Ижевск. Удмуртия. Выполнением работ по содержанию большей части автомобильных дорог на территории Ижевска в 2018-2019 годах будет заниматься муниципальное предприятие ДРЭУ. Сведения о признании заявки муниципального предприятия соответствующей требованиям аукционной документации опубликованы на площадке госзакупок.

УФАС по Удмуртии признал необоснованной жалобу гражданина, поданную 11 января 2018 года в отношении документации конкурса. Руководитель отдела контроля закупок Ольга Перевозчикова сообщила ИА «Сусанин», что заявителем выступил гражданин, права которого условиями тендера не нарушены. Перевозчикова отметила, что признаки нарушения, заключающиеся в укрупнении лота были установлены, однако в рамках закона о госзакупках признать их нарушением нельзя. Однако, теперь УФАС рассмотрит данную закупку в соответствии с частью 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Представитель ведомства отметила, что аналогичные решения в отношении неправомерного укрупнения лотов антимонопольная служба уже принимала в конце 2017 года.

«Эта закупка в любом случае состоялась, контракт будет заключен и ДРЭУ будет эти работы выполнять. В части нарушения антимонопольного законодательства рассмотрение может занять до девяти месяцев, поскольку необходимо проводить соответствующий анализ рынка. По итогам рассмотрения, если укрупнение лота будет признано неправомерным мы можем выйти в суд с иском о расторжении контракта» – пояснила Перевозчикова.

Напомним, ранее данную закупку обжаловало ООО «Эстакада». Жалоба была признана обоснованной, в отношении заказчика было выдано предписание об устранении нарушений. СБиДХ внесла изменения в документацию и провела закупку. Единственная заявка на конкурс была подана МУП ДРЭУ. Она была признана соответствующей условиям электронного аукциона.