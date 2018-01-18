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      Авгиевы конюшни: жителей Ижевска выселяют из квартиры за нарушение санитарных норм

      12:03, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:03, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мусор\n#происшествие
      Фото: google.ru/maps
      125
      0

      Наниматели жилья пользовались канализацией, несмотря на установленную ранее заглушку.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска выселяют из квартиры за нарушение санитарных норм. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, наниматели жилья пользовались канализацией, несмотря на установленную ранее заглушку.

      «Указанные жильцы нарушают права соседей, бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допускают его разрушение, имеют задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги более 6 месяцев без уважительных причин», - рассказали в прокуратуре.

      Так, в августе 2016 года комиссия установила наличие аварийной ситуации, связанной с повреждением общего имущества нанимателями квартиры. В доме подтопило подвал, намокли стены подъезда.

      «На момент проверки квартира находилась в антисанитарном состоянии, чувствовался стойкий запах нечистот около двери», - уточнили в надзорном органе.

      В прокуратуре также рассказали, что никаких мер, предусмотренных законом, для выселения жильцов органами местного самоуправления не принималось.

      «В связи с этим в адрес главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона», - рассказали в прокуратуре.

      12:03, 18 января, 2018
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мусор\n#происшествие

       

       

       

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