Авгиевы конюшни: жителей Ижевска выселяют из квартиры за нарушение санитарных норм

Наниматели жилья пользовались канализацией, несмотря на установленную ранее заглушку.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска выселяют из квартиры за нарушение санитарных норм. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, наниматели жилья пользовались канализацией, несмотря на установленную ранее заглушку.

«Указанные жильцы нарушают права соседей, бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допускают его разрушение, имеют задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги более 6 месяцев без уважительных причин», - рассказали в прокуратуре.

Так, в августе 2016 года комиссия установила наличие аварийной ситуации, связанной с повреждением общего имущества нанимателями квартиры. В доме подтопило подвал, намокли стены подъезда.

«На момент проверки квартира находилась в антисанитарном состоянии, чувствовался стойкий запах нечистот около двери», - уточнили в надзорном органе.

В прокуратуре также рассказали, что никаких мер, предусмотренных законом, для выселения жильцов органами местного самоуправления не принималось.

«В связи с этим в адрес главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений закона», - рассказали в прокуратуре.