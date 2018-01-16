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      На фестивале ангелов и архангелов в Ижевске представят скульптуру высотой более 12 метров

      14:01, 16 января, 2018
      Анна Торхова
      14:01, 16 января, 2018
      Анна Торхова
      476
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Православие\n#религия\n#город\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: vk.com/angelfest
      476
      0

      Увидеть её можно в Музее воды.

      Ижевск. Удмуртия. Ледяную фигуру «Фонтан» высотой около 12,5 м покажут на фестивале ангелов и архангелов в Ижевске. Увидеть её можно в Музее воды, рассказал корреспонденту «Сусанина» художник Роман Постников.

      «Это памятник тому водопроводу, который здесь раньше был <…>. Тут была труба, которая шла до 3 этажа к баку, резервуару, который снабжал водой эту местность, красную горку, где жили рабочие завода. Это дух, привидение той воды, которая была здесь когда-то», - пояснил художник.

       

      В Ижевске начался вестиваль ангелов и архангелов 2018

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-16.

       

       

      Одной из необычных фигур станет и композиция скульптора Марии Соловатовой «Ангелы неопалимой купины». «Это образ дерева, которое горело, но не сгорало, через которое Бог передавал свои заветы для людей» - рассказала художник. Как она пояснила, решение создать такую фигуру связано и с тем, что именно в православной традиции неопалимая купина ассоциируется с Богоматерью.

      Напомним, всего на фестивале мастера представят более 20 фигур.

      14:01, 16 января, 2018
      Анна Торхова
      476
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Православие\n#религия\n#город\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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