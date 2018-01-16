На фестивале ангелов и архангелов в Ижевске представят скульптуру высотой более 12 метров

Увидеть её можно в Музее воды.

Ижевск. Удмуртия. Ледяную фигуру «Фонтан» высотой около 12,5 м покажут на фестивале ангелов и архангелов в Ижевске. Увидеть её можно в Музее воды, рассказал корреспонденту «Сусанина» художник Роман Постников.

«Это памятник тому водопроводу, который здесь раньше был <…>. Тут была труба, которая шла до 3 этажа к баку, резервуару, который снабжал водой эту местность, красную горку, где жили рабочие завода. Это дух, привидение той воды, которая была здесь когда-то», - пояснил художник.

В Ижевске начался вестиваль ангелов и архангелов 2018 Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-16.

Одной из необычных фигур станет и композиция скульптора Марии Соловатовой «Ангелы неопалимой купины». «Это образ дерева, которое горело, но не сгорало, через которое Бог передавал свои заветы для людей» - рассказала художник. Как она пояснила, решение создать такую фигуру связано и с тем, что именно в православной традиции неопалимая купина ассоциируется с Богоматерью.

Напомним, всего на фестивале мастера представят более 20 фигур.