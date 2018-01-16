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      В 2018 году новоселы из Удмуртии смогут выбрать подходящего для себя интернет-оператора

      13:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      295
      0
      #интернет\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      295
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      По информации пресс-службы главы и правительства региона, у жителей появится возможность выбора, так как в доме должно быть предоставлено не менее двух операторов широкополосного доступа в интернет.

      Ижевск. Удмуртия. В 2018 году новоселы из Удмуртии смогут выбрать подходящего для себя интернет-оператора. По информации пресс-службы главы и правительства региона, у жителей появится возможность выбора, так как в доме должно быть предоставлено не менее двух операторов широкополосного доступа в интернет.

      Рекомендуемая скорость доступа в интернет должна составлять не менее 100 Мбит/с. Такие изменения должны значительно повысят доступность услуг для населения

      «Это «маленькая революция». У граждан гарантировано появляется возможность выбора: в доме должно быть представлено не менее двух операторов ШПД. Это также новые возможности для развития современной инфраструктуры связи. Теперь не только «продвинутые», а все застройщики будут проектировать дома с возможностью выбора оператора для нужд граждан», - прокомментировал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

      Он также добавил, что детали взаимодействия застройщиков и компаний-операторов связи отрегулирует рынок. Конкуренция между операторами также должна сказаться на качестве услуг, способствуя повышению доступности интернета для населения.

      13:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      295
      0
      #интернет\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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