По информации пресс-службы главы и правительства региона, у жителей появится возможность выбора, так как в доме должно быть предоставлено не менее двух операторов широкополосного доступа в интернет.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году новоселы из Удмуртии смогут выбрать подходящего для себя интернет-оператора. По информации пресс-службы главы и правительства региона, у жителей появится возможность выбора, так как в доме должно быть предоставлено не менее двух операторов широкополосного доступа в интернет.

Рекомендуемая скорость доступа в интернет должна составлять не менее 100 Мбит/с. Такие изменения должны значительно повысят доступность услуг для населения

«Это «маленькая революция». У граждан гарантировано появляется возможность выбора: в доме должно быть представлено не менее двух операторов ШПД. Это также новые возможности для развития современной инфраструктуры связи. Теперь не только «продвинутые», а все застройщики будут проектировать дома с возможностью выбора оператора для нужд граждан», - прокомментировал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Он также добавил, что детали взаимодействия застройщиков и компаний-операторов связи отрегулирует рынок. Конкуренция между операторами также должна сказаться на качестве услуг, способствуя повышению доступности интернета для населения.