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      Вопрос об отставке главы Воткинска рассмотрят на внеочередной сессии Гордумы 18 января

      09:41, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:41, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      453
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#депутаты\n#Удмуртия
      Фото: tonkosti.ru
      453
      0

      Также депутаты должны обсудить внесение изменений в устав муниципального образования, чтобы в дальнейшем главу избирала конкурсная комиссия.

      Воткинск. Удмуртия. Вопрос об отставке главы Воткинска рассмотрят на внеочередной сессии Городской думы в четверг, 18 января. Как рассказал корреспонденту «Сусанина» председатель муниципального парламента Сергей Омельянович, депутаты также обсудят внесение изменений в устав муниципального образования, чтобы в дальнейшем главу избирала конкурсная комиссия.

      «Внеочередная сессия состоится в этот четверг. Изменения в устав муниципального образования на данный момент не внесены. Этот вопрос также рассмотрят на заседании. Затем изменения нужно будет зарегистрировать в Минюсте, после чего утверждается конкурсная комиссия», - рассказал Омельянович.

      Затем объявят конкурс на должность главы муниципалитета и сроки подачи заявлений.

      «Вообще Минюст в течение 30 дней регистрирует изменения. После чего они вступают в силу и могут быть применены на практике», - уточнил председатель Гордумы Воткинска.

      Напомним, что 13 января стало известно об отставке главы Воткинска Владимира Перевозчикова. Руководитель региона Александр Бречалов принял такое решение в связи с утратой доверия.

      Через несколько дней после этого Перевозчиков написал на своей странице «Вконтакте» слова благодарности людям, которые не оставались равнодушными к проблемам города.

      «Хочу сказать спасибо всем, с кем работал на посту главы города – депутатам, коллективу Администрации, директорам и руководителям предприятий и организаций, представителям бизнеса, жителям Воткинска – всем, кто не оставался равнодушным к проблемам города», - написал Владимир Перевозчиков. 

      09:41, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      453
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#депутаты\n#Удмуртия

       

       

       

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