В Ижевске впервые пройдет крещенский крестный ход к купели на городском пруду

Мероприятие состоится в ночь с 18 на 19 января.

Ижевск. Удмуртия. Крещенский крестный ход к купели на Ижевском пруду впервые пройдет в столице Удмуртии. Проведение мероприятия глава города Юрий Тюрин обсудил с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином. Об этом градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте».

«С митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином обсудили ближайшие события в январе. Впервые проведем крещенский крестный ход к купели на пруду в ночь с 18 на 19 января», - сообщил Тюрин.

Также он напомнил, что в январе традиционно состоится фестиваль ангелов и архангелов у Свято-Михайловского собора. Кроме того, на бульваре Гоголя отпразднуют Татьянин день (25 января), там пройдет студенческий фестиваль снежных фигур.