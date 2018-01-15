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      В Ижевске впервые пройдет крещенский крестный ход к купели на городском пруду

      09:00, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:00, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      219
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение
      Фото: пресс-служба Ижевской епархии
      219
      0

      Мероприятие состоится в ночь с 18 на 19 января.

      Ижевск. Удмуртия. Крещенский крестный ход к купели на Ижевском пруду впервые пройдет в столице Удмуртии. Проведение мероприятия глава города Юрий Тюрин обсудил с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином. Об этом градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте».

      «С митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином обсудили ближайшие события в январе. Впервые проведем крещенский крестный ход к купели на пруду в ночь с 18 на 19 января», - сообщил Тюрин.

      Также он напомнил, что в январе традиционно состоится фестиваль ангелов и архангелов у Свято-Михайловского собора. Кроме того, на бульваре Гоголя отпразднуют Татьянин день (25 января), там пройдет студенческий фестиваль снежных фигур.

      09:00, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      219
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение

       

       

       

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