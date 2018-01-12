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      Сергей Зайчиков будет исполнять обязанности председателя общественной палаты Ижевска до выбора нового руководителя

      14:25, 12 января, 2018
      14:25, 12 января, 2018
      667
      0
      #Ижевск\n#власть\n#город\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com/sergey.zaychikov.92
      667
      0

      Выберут нового руководителя после полного укомплектования палаты.

      Ижевск. Удмуртия. Нового председателя общественной палаты Ижевска выберут после полного укомплектования органа. Об этом в пятницу, 12 января, журналистам замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин должен подписать распоряжение о начале процедуры избрания нового члена палаты. После этого документ опубликуют на сайте города. В течение 20 дней кандидаты смогут подать заявку. Из их числа градоначальник выберет 33-го члена общественной палаты. Председателя органа выберут сами члены общественной палаты. Пока временно исполнять обязанности после ухода Людмилы Гуляшиновой будет Сергей Зайчиков.

      «В последнее время внутри палаты происходили какие-то события, которые мне бы не хотелось комментировать. Взаимные упреки, обвинения, которые негативно сказываются на деятельности палаты и не идут на пользу дела и тем задачам, которые стоят перед палатой. Если решение Людмилы Ивановны позволит нормализовать обстановку, сделать её спокойной, конструктивной, рабочей, то это её решение. Мне жаль, что она покидает общественную палату», - сообщил Дмитрий Чистяков.

      Общественная палата Ижевска состоит из 33 представителей некоммерческих организаций, работающих на территории столицы Удмуртской Республики, за исключением политических партий. 11 человек утверждает глава города, 11 – Гордума, еще 11 определяют сами члены общественной палаты, и их кандидатуры утверждают глава и Гордума.

      14:25, 12 января, 2018
      667
      0
      #Ижевск\n#власть\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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