Сергей Зайчиков будет исполнять обязанности председателя общественной палаты Ижевска до выбора нового руководителя

Выберут нового руководителя после полного укомплектования палаты.

Ижевск. Удмуртия. Нового председателя общественной палаты Ижевска выберут после полного укомплектования органа. Об этом в пятницу, 12 января, журналистам замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков.

Глава Ижевска Юрий Тюрин должен подписать распоряжение о начале процедуры избрания нового члена палаты. После этого документ опубликуют на сайте города. В течение 20 дней кандидаты смогут подать заявку. Из их числа градоначальник выберет 33-го члена общественной палаты. Председателя органа выберут сами члены общественной палаты. Пока временно исполнять обязанности после ухода Людмилы Гуляшиновой будет Сергей Зайчиков.

«В последнее время внутри палаты происходили какие-то события, которые мне бы не хотелось комментировать. Взаимные упреки, обвинения, которые негативно сказываются на деятельности палаты и не идут на пользу дела и тем задачам, которые стоят перед палатой. Если решение Людмилы Ивановны позволит нормализовать обстановку, сделать её спокойной, конструктивной, рабочей, то это её решение. Мне жаль, что она покидает общественную палату», - сообщил Дмитрий Чистяков.

Общественная палата Ижевска состоит из 33 представителей некоммерческих организаций, работающих на территории столицы Удмуртской Республики, за исключением политических партий. 11 человек утверждает глава города, 11 – Гордума, еще 11 определяют сами члены общественной палаты, и их кандидатуры утверждают глава и Гордума.