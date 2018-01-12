Жители Сарапула могут предложить идея для преображения центра города

Прием предложений продлится до 19 января.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула могут принять участие в преображении центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Предложения по обновлению и благоустройству принимаются на электронный адресglava@saradmin.udmnet.ru до 19 января 2018 года.

Напомним, что в декабре прошлого года во время рабочей поездки в Сарапул глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что сама большая проблема города – это внешний облик. По его словам, здесь есть отдельные уникальные места, которые выделяются, но в общем «картина удручающая».