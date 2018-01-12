Около 30 м «обшивки» теплотрассы срезали неизвестные в Ижевске

Теплоснабжающей компании причинен ущерб на сумму около 90 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. С теплотрассы в Ижевске неизвестные срезали 29 м теплоизоляции. Теплоснабжающей компании причинен ущерб на сумму 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Инцидент произошел около школы №60 по улице Тверской. Работы по замене теплоизоляции на этом участке сетей были завершены в декабре прошлого года.

«В зимний период температура теплоносителя в трубах может превышать 100 градусов Цельсия, поэтому нахождение вблизи оголенных теплосетей и прямой контакт с ними может быть чреват последствиями для здоровья. Тем более, когда речь идет о прохождении теплотрасс по территории детского образовательного учреждения», - отмечают в пресс-службе.

На данный момент УКС и правоохранительные органы проводят проверку.