Седьмой фестиваль ангелов и архангелов начался в Ижевске

На площадку мероприятия привезли лёд для скульптур.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался седьмой фестиваль ледяных скульптур на площади у Свято-Михайловского собора. Об этом сообщают организаторы мероприятия в официальной группе в ВКонтакте. Ледовый фестиваль ангелов и архангелов посвящён празднику Крещения.

«Ангелфест» будет проходить с 8 по 19 января в Ижевске на нескольких площадках:

- у Свято-Михайловского собора;

- в Музее Воды;

- в парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова.

Изготовление скульптур планируется завершить к крещенским морозам. Сейчас идёт добыча льда и монтаж скульптурного объёма. В пятницу, 12 января, участники приступят к ваянию образов. В этом году мастера представят 27 композиций.

Ставшая проблемой для города при постройке новогоднего городка нехватка льда не коснулась фестиваля ангелов и архангелов.

«Лёд в этом году удалось найти нужной толщины и кристальной прозрачности, без пузырей из пруда деревни Пычанки. Начался монтаж ледовой композиции в Музее Воды», — сообщают организаторы.

Одновременно с доставкой материала для работы идёт ещё одна подготовка — создание брендовых рукавиц для всех участников, в которых они будут создавать образы изо льда.