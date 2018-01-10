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      Седьмой фестиваль ангелов и архангелов начался в Ижевске

      16:00, 10 января, 2018
      16:00, 10 января, 2018
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      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/angelfest
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      На площадку мероприятия привезли лёд для скульптур.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался седьмой фестиваль ледяных скульптур на площади у Свято-Михайловского собора. Об этом сообщают организаторы мероприятия в официальной группе в ВКонтакте. Ледовый фестиваль ангелов и архангелов посвящён празднику Крещения.

      «Ангелфест» будет проходить с 8 по 19 января в Ижевске на нескольких площадках:

      - у Свято-Михайловского собора;

      - в Музее Воды;

      - в парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова.

      Изготовление скульптур планируется завершить к крещенским морозам. Сейчас идёт добыча льда и монтаж скульптурного объёма. В пятницу, 12 января, участники приступят к ваянию образов. В этом году мастера представят 27 композиций.

      Ставшая проблемой для города при постройке новогоднего городка нехватка льда не коснулась фестиваля ангелов и архангелов.

      «Лёд в этом году удалось найти нужной толщины и кристальной прозрачности, без пузырей из пруда деревни Пычанки. Начался монтаж ледовой композиции в Музее Воды», — сообщают организаторы.

      Одновременно с доставкой материала для работы идёт ещё одна подготовка — создание брендовых рукавиц для всех участников, в которых они будут создавать образы изо льда.

      16:00, 10 января, 2018
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      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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