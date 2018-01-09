Первая в 2018 году акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске 14 января

В прошлом году горожане сдали на переработку более 500 кубометров вторсырья.

Ижевск. Удмуртия. Первая в 2018 году экологическая акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске в воскресенье, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Сдать вторсырье можно будет с в 13:00 до 15:00 на площадке между первым корпусом Удмуртского госуниверситета и ладовым дворцом «Ижсталь».

«Волонтёры будут принимать на переработку макулатуру, картон, книги, ПЭТ-бутылки, пластиковые флаконы и канистры, стеклянные бутылки и банки, упаковку «тетра-пак», бытовую технику и электронику. Важно, чтобы вторсырьё было чистым и компактно упакованным», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в ходе акции не будут принимать лампы, градусники и батарейки.

В 2017 году горожане сдали на переработку более 500 кубометров вторсырья, в том числе 15 тыс. кг макулатуры, 700 кг ПЭТ-бутылок, 2 200 кг пакетов и плёнки, 650 кг флаконов от бытовой химии и пластиковых канистр, 12 300 кг стекла, 220 кг упаковки «тетра-пак».

Также в прошлом году активисты запустили акцию по сбору органических отходов.

«Мы можем с гордостью сказать, что результатами проводимых нами с вами акций стали спасённые деревья, сбережённые природные ресурсы, вода, воздух, электроэнергия и сэкономленное чистое место на планете», — говорят организаторы «Разделяйки».