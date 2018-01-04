В этом году на объекте уложили глиняный слой толщиной 1 метр, и обустроили биогазовый дренаж.

Ижевск. Удмуртия. Завершился первый этап рекультивации полигона ТБО на Сарапульском тракте в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в этом году на объекте уложили глиняный слой толщиной 1 метр, и обустроили биогазовый дренаж.

В дальнейшем планируется укладка суглинка толщиной 80 см и верхнего слоя плодородной почвы, через три года на этом месте будет посажен лес.

Как рассказал начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов, на полигоне в 2016-2017 годах постоянно проводился мониторинг состояния окружающей среды, который показал стабильность экологической ситуации. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, поверхностных сточных водах и речке Чультемке не превышает предельно допустимых значений.

Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил: «Теперь наша задача не только поддерживать экологическую стабильность в городе, но и перейти к раздельному сбору мусора, качественной утилизации бытовых отходов. Совместно с республиканскими властями обсуждается возможность строительства мусороперерабатывающего и мусоросжигательного заводов. Вопрос этот непростой, но решать его надо».

В 2017 году на проведение работ было направлено 77,37 млн рублей.

Справка

Полигон по Сарапульскому тракту использовался с 1946 по 1998 годы, объем накопленных отходов - 1,3 млн куб м, емкость полигона заполнена на 100%. Общая стоимость работ по рекультивации объекта - 128 млн рублей. Проект планируется реализовать в 3 этапа и завершить к 2020 году.