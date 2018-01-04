  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Завершился первый этап рекультивации полигона ТБО на Сарапульском тракте в Удмуртии

      14:30, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:30, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      341
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#мусор\n#свалки
      Фото: izh.ru
      341
      0

      В этом году на объекте уложили глиняный слой толщиной 1 метр, и обустроили биогазовый дренаж.

      Ижевск. Удмуртия. Завершился первый этап рекультивации полигона ТБО на Сарапульском тракте в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в этом году на объекте уложили глиняный слой толщиной 1 метр, и обустроили биогазовый дренаж.

      В дальнейшем планируется укладка суглинка толщиной 80 см и верхнего слоя плодородной почвы, через три года на этом месте будет посажен лес.

      Как рассказал начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов, на полигоне в 2016-2017 годах постоянно проводился мониторинг состояния окружающей среды, который показал стабильность экологической ситуации. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, поверхностных сточных водах и речке Чультемке не превышает предельно допустимых значений.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил: «Теперь наша задача не только поддерживать экологическую стабильность в городе, но и перейти к раздельному сбору мусора, качественной утилизации бытовых отходов. Совместно с республиканскими властями обсуждается возможность строительства мусороперерабатывающего и мусоросжигательного заводов. Вопрос этот непростой, но решать его надо».

      В 2017 году на проведение работ было направлено 77,37 млн рублей.

      Справка

      Полигон по Сарапульскому тракту использовался с 1946 по 1998 годы, объем накопленных отходов - 1,3 млн куб м, емкость полигона заполнена на 100%. Общая стоимость работ по рекультивации объекта - 128 млн рублей. Проект планируется реализовать в 3 этапа и завершить к 2020 году.

      14:30, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      341
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#мусор\n#свалки

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      16:10, 28 декабря, 2017
      6054

      Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

      2789
      15:11, 29 декабря, 2017

      Похолодание начнется в Удмуртии в четверг

      2686
      12:24, 03 января, 2018

      Голосование за лучший новогодний костюм стартовало в Ижевске

      2605
      12:00, 01 января, 2018

      2 января: куда сходить жителям Удмуртии

      2451
      17:01, 01 января, 2018

      Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние продукты

      17:55, 30 декабря, 2017
      1151

      На Сахалине медсестра устроила в реанимации фотосессию с тяжелобольными пациентами

      1094
      13:47, 29 декабря, 2017

      Десятилетний период похолодания начнется с 2018 года на юге России

      1059
      12:05, 02 января, 2018

      СМИ: в Саратове за получение взятки задержан глава службы безопасности МВД Сергей Кашев

      1028
      12:59, 28 декабря, 2017

      Президент России встретит Новый год в кругу близких

      947
      14:22, 31 декабря, 2017

      Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

      19:17, 29 декабря, 2017
      1266

      В США женщина родила близнецов в разные годы

      789
      16:09, 02 января, 2018

      Volkswagen хочет в два раза увеличить производство e-Golf

      741
      16:01, 30 декабря, 2017

      Apple попросила прощения у владельцев старых iPhone с замедленной работой

      719
      15:39, 29 декабря, 2017

      «Замерзший» Ниагарский водопад привлек повышенное внимание туристов

      651
      10:00, 31 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с наступающим 2018 годом

      01 января, 2018

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017