Он располагается на улице Молодежной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается строительство здания многофункционального спортивного зала. Как сообщает пресс-служба администрации города, он располагается на улице Молодежной.

Объект был построен за 2 месяца. В конце декабря строители завершали возведение крыши.

«На этот год было запланировано освоение 42 млн рублей, объем выполнен и подтвержден отчетной документацией. Сомнений по срокам сдачи объекта нет. Это второй в нашем городе многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами, гимнастикой – и его очень ждут наши спортсмены», - рассказал глава города Юрий Тюрин

По его словам, в 2018 году предстоит сдать сразу несколько объектов социальной сферы: дополнительное здание детсада №259, ФОК, детский сад на улице Баранова в Ленинском районе.

Также предстоит начать строительство школы на улице Берша в Устиновском районе и школы №20 в Ленинском районе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по улице Молодежная, строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Это будет универсальный игровой зал, общей площадью более 1864 кв. метров.