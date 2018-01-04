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      В Ижевске завершается строительство здания многофункционального спортивного зала

      13:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      712
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
      712
      0

      Он располагается на улице Молодежной.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается строительство здания многофункционального спортивного зала. Как сообщает пресс-служба администрации города, он располагается на улице Молодежной.

      Объект был построен за 2 месяца. В конце декабря строители завершали возведение крыши.

      «На этот год было запланировано освоение 42 млн рублей, объем выполнен и подтвержден отчетной документацией. Сомнений по срокам сдачи объекта нет. Это второй в нашем городе многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами, гимнастикой – и его очень ждут наши спортсмены», - рассказал глава города Юрий Тюрин

      По его словам, в 2018 году предстоит сдать сразу несколько объектов социальной сферы: дополнительное здание детсада №259, ФОК, детский сад на улице Баранова в Ленинском районе.

      Также предстоит начать строительство школы на улице Берша в Устиновском районе и школы №20 в Ленинском районе.

      Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по улице Молодежная, строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Это будет универсальный игровой зал, общей площадью более 1864 кв. метров. 

      13:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      712
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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