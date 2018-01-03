Также на участке возле остановок появится тротуар.

Воткинск. Удмуртия. Новый остановочный павильон появится в Воткинске. Установить его планируется недалеко от детского сада №105 в микрорайоне «Нефтяник», отмечает пресс-служба администрации города.

В декабре в микрорайоне уже установили один новый павильон. Остановка на улице Луначарского заменила две предыдущие. Однако не всех жителей нововведения устроили.

«По результатам собрания с жителями в администрации города было проведено совещание с привлечением специалистов ЖКХ, архитектуры, депутатов и инвесторов», - говорится в сообщении городских властей.

После совещания было решено обустроить остановку у детского сада и перенести ближе к остановке на улице Луначарского пешеходный переход. Также на участке возле остановок появится тротуар.