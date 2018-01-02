Жители Ижевска выберут лучшее новогоднее оформление города

Конкурс проводится по 8 номинациям.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни Ижевска-2018». Как сообщает пресс-служба администрации города, до 17:00 15 января горожане могут проголосовать за самое красивое, на их взгляд, украшение столицы Удмуртии.

Конкурс «Новогодние огни Ижевска-2018» проводится по 8 номинациям:

1. «Новогодний хит» - комплексное художественное решение (дизайн) оформления объектов и прилегающих территорий с новогодними атрибутами и символикой с использованием световых элементов, праздничной иллюминации и использование нестандартных технических решений в оформлении.

2. «Чудеса зимы» - комплексное внешнее оформление предприятий, витражей и входных групп с использованием световых элементов, праздничной иллюминации.

3. «Рождественские кружева» - комплексное внешнее оформление нестационарных торговых объектов, витражей и входных групп с использованием световых элементов, праздничной иллюминации.

4. «Новогодний калейдоскоп» - внешнее оформление учреждений с использованием световых элементов, размещение ледяных, снежных скульптур, городков, горок.

5. «Разноцветный серпантин» - внешнее оформление учреждений с использованием световых элементов, размещение ледяных, снежных скульптур, городков, горок.

6. «Снежная сказка» - внешнее оформление учреждений и входных групп с использованием световых элементов, праздничной иллюминации.

7. «Чудесный двор» - праздничное оформление придомовых территорий с использованием световых элементов, пространственных композиций; наличие зимних горок, катков; украшение елок самодельными игрушками.

8. «Зимнее вдохновение» - комплексное внешнее оформление зданий и входных групп с использованием световых элементов, праздничной иллюминации, размещением поздравления жителям города.

Каждое предприятие, организация может участвовать только в 1 номинации. Итоги интернет-голосования подведут до 25 февраля.