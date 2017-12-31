Барак по проезду Чапаева в Ижевске расселили

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, лишь одна семья отказалась от квартиры.

Ижевск. Удмуртия. Барак по проезду Чапаева, жительница которого пожаловалась Владимиру Путину на условия проживания, расселили. Об этом во время визита на радио «Адам» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. По его словам, лишь одна семья отказалась от квартиры.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

Напомним, что в июне этого года президент России поставил перед республикой задачу расселить дом, в котором живет Анастасия Воткинцева. Деревянный дом 1958 года постройки был признан аварийным, а жильцов поставили в очередь на расселение на 2029 год.