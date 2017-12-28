В Новогоднюю ночь в Ижевске временно ограничат движение транспорта

Дороги перекроют 31 декабря с 19:00 до 03:00 1 января.

Ижевск. Удмуртия. В Новогоднюю ночь на улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.

Дороги перекроют 31 декабря в 19:00 до 03:00 1 января.

Движение ограничат:

- на улице Пушкинской на участке от улицы Советской до улицы Кирова;

- на улице Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

- на улице Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- на улице Бородина от улицы Свободы до улицы Пушкинской.

Общественный транспорт будет двигаться по установленным маршрутам.