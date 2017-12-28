В Новогоднюю ночь в Ижевске временно ограничат движение транспорта

Дороги перекроют 31 декабря с 19:00 до 03:00 1 января.
Ижевск. Удмуртия. В Новогоднюю ночь на улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.
Дороги перекроют 31 декабря в 19:00 до 03:00 1 января.
Движение ограничат:
- на улице Пушкинской на участке от улицы Советской до улицы Кирова;
- на улице Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;
- на улице Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
- на улице Бородина от улицы Свободы до улицы Пушкинской.
Общественный транспорт будет двигаться по установленным маршрутам.