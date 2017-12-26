Более 2 млн рублей выделили Ижевску на отлов бродячих животных в 2018 году

Это на 400 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. На отлов бродячих животных в Ижевске в 2018 году выделили 2 млн 166 тыс. рублей. Как рассказал в прямом эфире информагентства «Сусанин» глава города Юрий Тюрин, это на 400 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.

«Но это не значит, что это окончательная цифра. То есть мы по ней работаем, мы будем отлавливать животных по всем заявкам и в том же режиме, в котором были. И если средства будут заканчиваться мы решим вопрос с субъектом или с главным управлением ветеринарии. Такого, чтобы не выполнять заявки и не отлавливать животных – точно не будет», - отметил глава.