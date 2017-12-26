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      Жители Сарапула хотят увидеть на набережной детскую игровую площадку с современным игровым комплексом

      15:15, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      15:15, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      251
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#голосование\n#набережная\n#Кама
      Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
      251
      0

      Таковы результаты голосования по благоустройству набережной города.

      Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула проголосовали за появление на набережной детской игровой площадки с современным игровым комплексом. Об этом сообщает пресс-служба города на Каме.

      Чуть меньше голосов жители отдали за каскадный открытый бассейн с термальной водой и всесезонный открытый каток.

      Из предложенных вариантов меньше всего сарапульцы хотят видеть на набережной торговые ряды и копию самолета КОМТА.

      Всего в опросе приняли участие 1539 респондентов.

      Напомним, голосование проходило в сети с 11 по 22 декабря.

      15:15, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      251
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#голосование\n#набережная\n#Кама

       

       

       

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