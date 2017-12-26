Жители Сарапула хотят увидеть на набережной детскую игровую площадку с современным игровым комплексом

Таковы результаты голосования по благоустройству набережной города.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула проголосовали за появление на набережной детской игровой площадки с современным игровым комплексом. Об этом сообщает пресс-служба города на Каме.

Чуть меньше голосов жители отдали за каскадный открытый бассейн с термальной водой и всесезонный открытый каток.

Из предложенных вариантов меньше всего сарапульцы хотят видеть на набережной торговые ряды и копию самолета КОМТА.

Всего в опросе приняли участие 1539 респондентов.

Напомним, голосование проходило в сети с 11 по 22 декабря.