Расписание трамваев и троллейбусов в Ижевске изменится в праздничные дни

С 30 декабря по 8 января они будут двигаться по графику воскресного дня.

Ижевск. Удмуртия. Расписание трамваев и троллейбусов в Ижевске изменится в новогодние каникулы. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 30 декабря по 8 января движение будет организовано по графику воскресенья.

1 января 2018 года в первой половине дня на всех маршрутах электротранспорта интервалы увеличены. Трамвайные маршруты № 7, 9, 12, а также троллейбусный маршрут № 14 начнут работать с 11:00.

С 30 декабря по 8 января режим работы троллейбусов: № 4 - с 10:00 до 18:00, № 6 - с 10:30 до 21:30.

Подробнее познакомиться с расписанием на праздники можно в прикрепленном ниже документе.