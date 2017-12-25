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      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      20:42, 25 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      20:42, 25 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      1991
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: vk.com (Александр Бречалов)
      1991
      0

      Первый, второй и третий подъезды дома признали «работоспособными».

      Ижевск. Удмуртия. Заселять людей в поврежденный взрывом дом на улице Удмуртской в Ижевске начнут со среды, 27 декабря. Об этом написал на своей странице в соцсети Вконтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      «Вчера лично проверил ход работ по укреплению стен 4 и 6 подъездов. С 27 декабря начинаем заселение людей», - отметил руководитель региона.

      По его словам, специалисты АО «НИЦ «Строительство» проверили техническое состояние конструкций 1, 2 и 3 подъездов дома и признали их «работоспособными».

       

       

       

       

      Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.

      Разбирать разрушенную часть дома начали 12 декабря. Одновременно с этим специалисты ведут укрепление стен 4 и 6 подъездов.

      20:42, 25 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      1991
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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