Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

Первый, второй и третий подъезды дома признали «работоспособными».

Ижевск. Удмуртия. Заселять людей в поврежденный взрывом дом на улице Удмуртской в Ижевске начнут со среды, 27 декабря. Об этом написал на своей странице в соцсети Вконтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Вчера лично проверил ход работ по укреплению стен 4 и 6 подъездов. С 27 декабря начинаем заселение людей», - отметил руководитель региона.

По его словам, специалисты АО «НИЦ «Строительство» проверили техническое состояние конструкций 1, 2 и 3 подъездов дома и признали их «работоспособными».

Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.

Разбирать разрушенную часть дома начали 12 декабря. Одновременно с этим специалисты ведут укрепление стен 4 и 6 подъездов.