  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Взлётно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики

      11:25, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      11:25, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      529
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт
      529
      0

      Для этого Удмуртии необходимо найти концессионера.

      Ижевск. Удмуртия. Взлётно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики. Сейчас она находится в федеральной собственности, рассказал журналистам руководитель региона Александр Бречалов.

      Для смены владельца Удмуртии нужно найти достойного концессионера. Глава также отметил, что власти рассматривают возможность самостоятельного ремонта аэропортового комплекса Ижевска.

      Напомним, что в пятницу, 22 декабря, Александр Бречалов рассказал о том, что максимум до 2021 года в регионе должен быть обновлен аэропорт. Об этом руководитель республики заявил на встрече с жителями Сарапула.

      «Мы так или иначе будем ремонтировать аэропорт. В 2018 году мы будем проектироваться, и в 2019/20, максимум до 2021 года, у нас должен быть новый современный аэропорт. Это один из ключевых моментов для принятия решений. Меня многие убеждали в самом начале, мол, кто поедет в Удмуртию, когда есть Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Казань.  Меня убеждали, что у них все лучше, а у нас все хуже», - сказал Александр Бречалов.

      11:25, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      529
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      12120

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      5038
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      4343
      22:31, 18 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      3914
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      3898
      11:34, 23 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1581

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      817
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      779
      12:30, 21 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      665
      09:48, 20 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      659
      17:20, 22 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      16:28, 20 декабря, 2017
      609

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      606
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      586
      15:52, 19 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      576
      19:30, 23 декабря, 2017

      Шторм «Кай-Так» обрушился на Филиппины: погибло около 30 человек

      569
      09:40, 18 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»