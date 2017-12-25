Для этого Удмуртии необходимо найти концессионера.

Ижевск. Удмуртия. Взлётно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики. Сейчас она находится в федеральной собственности, рассказал журналистам руководитель региона Александр Бречалов.

Для смены владельца Удмуртии нужно найти достойного концессионера. Глава также отметил, что власти рассматривают возможность самостоятельного ремонта аэропортового комплекса Ижевска.

Напомним, что в пятницу, 22 декабря, Александр Бречалов рассказал о том, что максимум до 2021 года в регионе должен быть обновлен аэропорт. Об этом руководитель республики заявил на встрече с жителями Сарапула.

«Мы так или иначе будем ремонтировать аэропорт. В 2018 году мы будем проектироваться, и в 2019/20, максимум до 2021 года, у нас должен быть новый современный аэропорт. Это один из ключевых моментов для принятия решений. Меня многие убеждали в самом начале, мол, кто поедет в Удмуртию, когда есть Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Казань. Меня убеждали, что у них все лучше, а у нас все хуже», - сказал Александр Бречалов.