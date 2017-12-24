В Ижевске пройдет благотворительная ярмарка по продаже вязаных игрушек

Акция состоится в рамках городского фестиваля «Вместе теплее» с 23 по 30 декабря 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная ярмарка по продаже вязаных игрушек пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, акция состоится с 23 по 30 декабря в рамках фестиваля «Вместе теплее».

Все вырученные средства пойдут на приобретения специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья: слабослышащие, глухие дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – воспитанников «Школа-интернат № 15» Ижевска.

Купить оригинальную игрушку можно:

25 и 26 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Талисман»;

27 декабря с 17:00 до 20:00 в ТРЦ «Петровский»;

28 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Флагман»;

29 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Италмас»;

30 декабря с 14:00 до 20:00 в ТРЦ «Петровский».