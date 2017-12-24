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      В Ижевске пройдет благотворительная ярмарка по продаже вязаных игрушек

      11:00, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      11:00, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      515
      0
      #дети\n#общество\n#Ижевск\n#акция\n#Новый год\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      515
      0

      Акция состоится в рамках городского фестиваля «Вместе теплее» с 23 по 30 декабря 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Благотворительная ярмарка по продаже вязаных игрушек пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, акция состоится с 23 по 30 декабря в рамках фестиваля «Вместе теплее».

      Все вырученные средства пойдут на приобретения специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья: слабослышащие, глухие дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – воспитанников «Школа-интернат № 15» Ижевска.

      Купить оригинальную игрушку можно:

      25 и 26 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Талисман»;

      27 декабря с 17:00 до 20:00 в ТРЦ «Петровский»;

      28 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Флагман»;

      29 декабря с 17:00 до 20:00 в ТЦ «Италмас»;

      30 декабря с 14:00 до 20:00 в ТРЦ «Петровский». 

      11:00, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      515
      0
      #дети\n#общество\n#Ижевск\n#акция\n#Новый год\n#Удмуртия

       

       

       

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