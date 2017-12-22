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      В Сарапуле создадут фонд для реставрации и ремонта зданий

      16:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#реставрация\n#ремонт
      Фото: susanin.news
      551
      0

      Дом купца Башенина и церковь на улице Труда могут стать первыми объектами реконструкции на средства фонда.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле создадут фонд, направленный на реставрацию фасадов и ремонт зданий. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, первой территорией, где пройдет реконструкция, может стать улица Труда.

      «Мы договорились создать фонд, который, в первую очередь, будет направлен на реставрацию фасадов и ремонт зданий. Я считаю, что это первоочередная задача, с учётом того, что республика активно участвует в таких президентских проектах как «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда» - мы сможем достаточным финансированием обеспечить город для ремонта дорог и инфраструктуры. На фасады, реставрацию и ремонт объектов культурного и исторического наследия никакого бюджета не хватит. Здесь большая благодарность предпринимателям, которые привлекают средства. Сейчас это ключевая задача для главы города и бизнес актива - за ближайшие 3-5 лет изменить облик города. Первой такой территорией будет улица Труда. Это дом купца Башенина и церковь», - рассказал Александр Бречалов.

      В свою очередь глава Сарапула Александр Ессен отметил, что работа фонда во многом будет зависеть от того, какого руководителя выберут.

      «Мы, честно говоря, на начальном пути. Все начинается с идеи, и мы сейчас на уровне идеи находимся. Ну, тем не менее, есть понимание. Конечно, все будет зависеть от того насколько живого руководителя мы найдем и здесь очень важно, чтоб он был неким моторчиком. Сегодня мы, пообщавшись с нашими предприятиями и бизнесменами, видим, что у них есть потребность в этом, что город может быть другим. Есть интерес и они тоже готовы участвовать, не просто смотреть и критиковать», - сказал Ессен.

      16:25, 22 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#реставрация\n#ремонт

       

       

       

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