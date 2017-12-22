В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

По проекту, магистраль дойдет до улицы Песочной.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют откорректировать план по продлению улицы 10 лет Октября до городка Металлургов. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе муниципалитета, «в первом квартале 2018 года планируется начать корректировку проекта планировки и межевания территории и разработку проектно-сметной документации». Сроки начала работ зависят от достаточного объема финансирования.

Напомним, что 10 лет Октября планируют продлить от Пушкинской до Песочной. В случае реализации, магистраль соединит район Автозавода с городком Металлургов. В декабре 2014 года Денис Агашин, бывший на тот момент сити-менеджером Ижевска, сообщил, что проект строительства готов, и его передали на рассмотрение республиканских властей. Предполагалось, что улица станет длиннее на 2 320 метров, будет иметь по три полосы в каждую сторону, а через речку Подборенку пройдет 100-метровый мост шириной 40,5 метров.