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      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      16:00, 22 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      16:00, 22 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      2051
      0
      #дороги\n#строительство\n#Ижевск
      Фото: @arzik2
      2051
      0

      По проекту, магистраль дойдет до улицы Песочной.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют откорректировать план по продлению улицы 10 лет Октября до городка Металлургов. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе муниципалитета, «в первом квартале 2018 года планируется начать корректировку проекта планировки и межевания территории и разработку проектно-сметной документации». Сроки начала работ зависят от достаточного объема финансирования.

      Напомним, что 10 лет Октября планируют продлить от Пушкинской до Песочной. В случае реализации, магистраль соединит район Автозавода с городком Металлургов. В декабре 2014 года Денис Агашин, бывший на тот момент сити-менеджером Ижевска, сообщил, что проект строительства готов, и его передали на рассмотрение республиканских властей. Предполагалось, что улица станет длиннее на 2 320 метров, будет иметь по три полосы в каждую сторону, а через речку Подборенку пройдет 100-метровый мост шириной 40,5 метров. 

      16:00, 22 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      2051
      0
      #дороги\n#строительство\n#Ижевск

       

       

       

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