В Ижевске отменили режим повышенной готовности на «Ижметмаше»

В зону действия котельной попадают 272 объекта, в том числе 223 многоквартирных дома.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сняли режим повышенной готовности на «Ижметмаше». Соответствующее постановление опубликовали городские власти.

«Снять с 15.00 22 декабря 2017 года режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств<…>, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций с отоплением и горячим водоснабжением на территории в зоне предприятия «Ижметмаш», - говорится в документе.

Напомним, котельная АО «Буммаш-Энерго» - АО «Ижметмаш» является основным поставщиком тепловой энергии в отопительном периоде, обеспечивающей микрорайоны «Столичный» и «Буммаш». В зону действия котельной попадают 272 объекта, в том числе 223 многоквартирных дома, 25 детских садов, 10 школ, 11 оздоровительных учреждений и 20 производственных организаций.

Режим повышенной готовности на «Ижметмаше» действует с августа 2017 года, с момента, когда отменили режим ЧС. Его вводили из-за возможного срыва отопительного сезона. В начале декабря «Удмуртский коммунальные системы» завершили работы по монтажу перемычки от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный». После этого комммунальщики начали эксплуатацию объекта в режиме наладки.