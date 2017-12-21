Ледовые фигуры ангелов и архангелов появятся в Ижевске

Седьмой по счету фестиваль пройдёт с 8 по 19 января 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт VII ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдёт с 8 по 19 января.

Ледовые фигуры традиционно появятся у Свято-Михайловского собора, а также в Музее Воды и парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова.

Для участия в фестивале желающие могут прислать эскизы будущих ледяных фигур до 25 декабря по адресу: FestivalAngelov@yandex.ru . На каждую команду скульпторов выделят по 2-4 кубометра льда.

Напомним, на прошлом фестивале своё мастерство показали 30 участников со всей России. Они представили городу 19 фигур из льда.