Екатерина Коновалова покинула пост начальника управления по культуре и туризму Ижевска

Она ушла по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Екатерина Коновалова ушла с поста начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска. Об этом она написала на своей станице в «Фейсбуке».

Коновалова ушла с поста по собственному желанию. Ее последним рабочим днем была среда, 20 декабря. «Горько оставлять управление сейчас, когда ситуация с финансами критическая и когда за интересы культуры Ижевска надо биться как никогда... Но я не предаю, я не сбегаю, я просто вынуждена поступить так», - написала Екатерина Коновалова.

Также бывший начальник управления культуры отметила, что ей «заранее искренне жаль того человека, который сейчас придёт на моё место».

В пресс-службе администрации Ижевска корреспонденту «Сусанина» сообщили, что они ждут подтверждения данной информации от отдела кадровой политики.