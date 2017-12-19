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      Во всей красе: главную елку Ижевска откроют 23 декабря

      11:50, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      11:50, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      379
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: susanin.news
      379
      0

      Всего в этом году в столице Удмуртии установят 8 новогодних красавиц.

      Ижевск. Удмуртия. Открытие главной новогодней елки Ижевска состоится в субботу, 23 декабря. Как сообщает пресс-служба города, театрализованное мероприятие начнется в 16:00.

      Ижевск готовится к Новому году

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-19.

      18-метровая новогодняя красавица уже стоит на центральной площади Ижевска, а в понедельник включилась иллюминация на улице Пушкинской. С 20 декабря начнется установка ледовых фигур-ловушек в виде бочек с медом и центральной входной группы с Дедом Морозом и Снегурочкой. К 31 декабря ледовый городок на площади будет готов.

      елка3.jpg

      К открытию елки на площади появится празднично оформленная сцена, начнут работать новогодняя ярмарка и резиденция «Деда Мороза», аттракционы «Луна-парк», установят селфи-декорации с персонажами из советских мультфильмов, световые конструкции «Подарок», «Шар», «Снеговик», деревянные горки. Также здесь идет строительство снежного городка «Сказбург», к 23 декабря появится каток.

      Кроме того, торжественное открытие елок уже прошло в парке имени Кирова, в парке Космонавтов и в Ленинском районе на площадке у Дома народного творчества «Спартак».  

      19 декабря в 16:00 будет открыта елка в Сквере металлургов, 21 декабря в 14:00 – в парке имени Кирова, 22 декабря в 13:00 у ТРЦ «Радуга», 23 декабря в 12:00 на парковке у ТРК «Столица».

      Всего в Ижевске установят 8 новогодних деревьев. 

      11:50, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      379
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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