Во всей красе: главную елку Ижевска откроют 23 декабря

Всего в этом году в столице Удмуртии установят 8 новогодних красавиц.

Ижевск. Удмуртия. Открытие главной новогодней елки Ижевска состоится в субботу, 23 декабря. Как сообщает пресс-служба города, театрализованное мероприятие начнется в 16:00.

Ижевск готовится к Новому году Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-19.

18-метровая новогодняя красавица уже стоит на центральной площади Ижевска, а в понедельник включилась иллюминация на улице Пушкинской. С 20 декабря начнется установка ледовых фигур-ловушек в виде бочек с медом и центральной входной группы с Дедом Морозом и Снегурочкой. К 31 декабря ледовый городок на площади будет готов.

К открытию елки на площади появится празднично оформленная сцена, начнут работать новогодняя ярмарка и резиденция «Деда Мороза», аттракционы «Луна-парк», установят селфи-декорации с персонажами из советских мультфильмов, световые конструкции «Подарок», «Шар», «Снеговик», деревянные горки. Также здесь идет строительство снежного городка «Сказбург», к 23 декабря появится каток.

Кроме того, торжественное открытие елок уже прошло в парке имени Кирова, в парке Космонавтов и в Ленинском районе на площадке у Дома народного творчества «Спартак».

19 декабря в 16:00 будет открыта елка в Сквере металлургов, 21 декабря в 14:00 – в парке имени Кирова, 22 декабря в 13:00 у ТРЦ «Радуга», 23 декабря в 12:00 на парковке у ТРК «Столица».

Всего в Ижевске установят 8 новогодних деревьев.