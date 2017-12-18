Ижевск вошел в топ-15 самых бюджетных городов России для туристов

Столица Удмуртии оказалась на 12 месте.
Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в топ-15 бюджетных городов России для путешествий. Рейтинг составил Tvil.ru на основе данных бронирования жилья в 2017 году.
В этом году туристы тратили на жилье меньше всего в столице Удмуртии - в среднем 1,2 тыс. рублей в сутки, а также в Оренбурге и Барнауле.
Список 15 самых недорогих для туристов российских городов выглядит таким образом:
1. Оренбург - 650 рублей в сутки;
2. Белореченск (Краснодарский край) - 700 рублей;
3. Барнаул (Алтайский край) – 760 рублей;
4. Брянск - 970 рублей;
5. Златоуст (Челябинская область) - 1000 рублей;
6. Волгодонск (Ростовская область) - 1000 рублей;
7. Киров - 1000 рублей;
8. Михайловск (Свердловская область) - 1000 рублей;
9. Озеры (Московская область) - 1100 рублей;
10. Самара - 1160 рублей;
11. Саратов - 1160 рублей;
12. Ижевск - 1250 рублей;
13. Саранск - 1250 рублей;
14. Орел - 1350 рублей;
15. Омск - 1360 рублей.
По данным агентства ТурСтат, внутренний туризм в стране в этом году вырос до 60 млн человек благодаря событийному и гастрономическому туризму.