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      Ижевск вошел в топ-15 самых бюджетных городов России для туристов

      14:40, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      14:40, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      515
      0
      #туризм\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      515
      0

      Столица Удмуртии оказалась на 12 месте.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в топ-15 бюджетных городов России для путешествий. Рейтинг составил Tvil.ru на основе данных бронирования жилья в 2017 году.

      В этом году туристы тратили на жилье меньше всего в столице Удмуртии - в среднем 1,2 тыс. рублей в сутки, а также в Оренбурге и Барнауле.

      Список 15 самых недорогих для туристов российских городов выглядит таким образом:

      1. Оренбург - 650 рублей в сутки;

      2. Белореченск (Краснодарский край) - 700 рублей;

      3. Барнаул (Алтайский край) – 760 рублей;

      4. Брянск - 970 рублей;

      5. Златоуст (Челябинская область) - 1000 рублей;

      6. Волгодонск (Ростовская область) - 1000 рублей;

      7. Киров - 1000 рублей;

      8. Михайловск (Свердловская область) - 1000 рублей;

      9. Озеры (Московская область) - 1100 рублей;

      10. Самара - 1160 рублей;

      11. Саратов - 1160 рублей;

      12. Ижевск - 1250 рублей;

      13. Саранск - 1250 рублей;

      14. Орел - 1350 рублей;

      15. Омск - 1360 рублей.

      По данным агентства ТурСтат, внутренний туризм в стране в этом году вырос до 60 млн человек благодаря событийному и гастрономическому туризму.

      14:40, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      515
      0
      #туризм\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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