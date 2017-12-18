Ижевск вошел в топ-15 самых бюджетных городов России для туристов

Столица Удмуртии оказалась на 12 месте.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в топ-15 бюджетных городов России для путешествий. Рейтинг составил Tvil.ru на основе данных бронирования жилья в 2017 году.

В этом году туристы тратили на жилье меньше всего в столице Удмуртии - в среднем 1,2 тыс. рублей в сутки, а также в Оренбурге и Барнауле.

Список 15 самых недорогих для туристов российских городов выглядит таким образом:

1. Оренбург - 650 рублей в сутки;

2. Белореченск (Краснодарский край) - 700 рублей;

3. Барнаул (Алтайский край) – 760 рублей;

4. Брянск - 970 рублей;

5. Златоуст (Челябинская область) - 1000 рублей;

6. Волгодонск (Ростовская область) - 1000 рублей;

7. Киров - 1000 рублей;

8. Михайловск (Свердловская область) - 1000 рублей;

9. Озеры (Московская область) - 1100 рублей;

10. Самара - 1160 рублей;

11. Саратов - 1160 рублей;

12. Ижевск - 1250 рублей;

13. Саранск - 1250 рублей;

14. Орел - 1350 рублей;

15. Омск - 1360 рублей.

По данным агентства ТурСтат, внутренний туризм в стране в этом году вырос до 60 млн человек благодаря событийному и гастрономическому туризму.