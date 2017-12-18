Сразу после установки павильона горожане пожаловались на действия вандалов.

Воткинск. Удмуртия. Остановку с зарядным устройством для телефона отремонтировали в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Новый остановочный павильон установлен на улице 1 Мая, возле торгового центра «Соколовка». <…> Однако на прошлой неделе горожане в соцсетях обеспокоились отсутствием оборудования для зарядки», - отмечается в сообщении.

Жители Воткинска предположили, что устройство выдрали вандалы, однако оказалось, что представители инвестора, участвовавшего в установке, сняли оборудование на ремонт, так как комплектующие оказались некачественными.

В понедельник, 18 декабря, устройство вернули на место.