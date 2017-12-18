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      Разрешение на строительство в Ижевске будет выдавать Минстрой Удмуртии

      08:39, 18 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      08:39, 18 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      762
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      762
      0

      Соответствующий законопроект рассмотрели на прошедшей сессии регионального Госсовета.

      Ижевск. Удмуртия. Разрешение на капитальное строительство в Ижевске и Завьяловском районе с 2018 года будет выдавать Минстрой Удмуртии. Об этом в прямом эфире ИА «Удмуртия» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      По его словам, соответствующий законопроект рассмотрели на прошедшей сессии регионального Госсовета. Инициатива касается объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе.

      Данная мера – это реакция на многочисленные жалобы, где перечисляются случаи нарушения при выдачи разрешения на строительство без правоустанавливающих документов на землю, без учета зон и так далее. Передача полномочий с муниципального уровня на республиканский призвана  улучшить качество обслуживания, сократить сроки ожидания и количество процедур.

      «Понимаете, у нас город навыдавал в свое время разрешений, а по итогу отвечает в любом случае глава. И меры по устранению тех или иных нарушений все равно в ответственности главы. Поэтому по стройке ситуацию берем мы под контроль, чтобы у нас не появлялись точечные застройки», - сказал руководитель Удмуртии.

      08:39, 18 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      762
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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