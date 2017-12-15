  • $ 58.71 ↓
  • € 69.4 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Количество погибших на пожарах в Ижевске за год увеличилось в три раза

      13:00, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      13:00, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      210
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      210
      0

      Почти 50% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

      Ижевск. Удмуртия. В пожарах на территории Ижевска в 2017 году погибло 30 человек. Это в 3 раза больше, чем за такой же период 2016 года, рассказал журналистам главный государственный инспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров.

      Почти 50% погибших и пострадавших были пьяны.

      Всего за год в столице произошло 267 пожаров.

      В преддверии праздничных выходных спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Как отметил Алексей Комаров, в новогодние праздники возгарания зачастую происходят из-за свеч, гирлянд и открытых форточек, в которые залетает пиротехника. Особое внимание инспектор обратил на такое развлечение, как бенгальские свечи. «Все считают, что это такая элементарная детская забава. Хочу отметить, что данный вид продукта вообще относится к изделиям пиротехническим 1 класса. У нас банальное загорание в мусорных ведрах происходит, когда бенгальский огонь уже погас. Никто не понимает, что, естественно, это металл, он нагретый, бросает в мусорное ведро и уходит. Происходит процесс тления и, как следствие, пожар. Я почему о таких мелких вещах говорю, потому что мы про них забываем», - отметил Алексей Комаров.

      Кроме того, инспектор сообщил, что ежегодной проблемой остается чистка пожарных гидрантов в частном секторе. «Необходимо тушить пожар, необходимо заправлять пожарные автомобили - все пожарные гидранты завалены, занесены снегом. Жители о них прекрасно знают <…> но элементарно выйти с лопаткой и почистить его, желания ни у кого нет», - заявил спасатель.

      Во избежание пожаров в этом году на территории Ижевска определили места, в которых можно без опасения использовать пиротехнику. Как рассказал заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, площадки организуют:

      Ленинский район – ул. Клубная, 68, корпус 4;

      Октябрьский район – набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

      Первомайский район – в 50 м. от улицы Камбарской по дороге на СНТ «Пенсионер»;

      Устиновский район – спортплощадка на проспекте Калашникова (напротив павильона «Метеор»);

      Индустриальный район – парк «Березовая роща».

      В администрации напомнили, пиротехника имеет радиус опасной зоны 30 м, исходя из этого, место запуска нужно выбирать с учетом такого безопасного расстояния. 

      13:00, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      210
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      17:21, 10 декабря, 2017
      6968

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      6807
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      5250
      16:52, 11 декабря, 2017

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      5185
      17:00, 13 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      4482
      08:00, 13 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      4578

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1090
      10:58, 08 декабря, 2017

      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      928
      13:15, 11 декабря, 2017

      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      838
      16:32, 14 декабря, 2017

      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      808
      12:04, 09 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1481

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      967
      16:00, 12 декабря, 2017

      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      803
      18:18, 11 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      783
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      751
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Общественные слушания по застройке района СХВ в Ижевске

      Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в гостях у Энвиля Касимова

      14 декабря, 2017