Количество погибших на пожарах в Ижевске за год увеличилось в три раза

Почти 50% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ижевск. Удмуртия. В пожарах на территории Ижевска в 2017 году погибло 30 человек. Это в 3 раза больше, чем за такой же период 2016 года, рассказал журналистам главный государственный инспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров.

Почти 50% погибших и пострадавших были пьяны.

Всего за год в столице произошло 267 пожаров.

В преддверии праздничных выходных спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Как отметил Алексей Комаров, в новогодние праздники возгарания зачастую происходят из-за свеч, гирлянд и открытых форточек, в которые залетает пиротехника. Особое внимание инспектор обратил на такое развлечение, как бенгальские свечи. «Все считают, что это такая элементарная детская забава. Хочу отметить, что данный вид продукта вообще относится к изделиям пиротехническим 1 класса. У нас банальное загорание в мусорных ведрах происходит, когда бенгальский огонь уже погас. Никто не понимает, что, естественно, это металл, он нагретый, бросает в мусорное ведро и уходит. Происходит процесс тления и, как следствие, пожар. Я почему о таких мелких вещах говорю, потому что мы про них забываем», - отметил Алексей Комаров.

Кроме того, инспектор сообщил, что ежегодной проблемой остается чистка пожарных гидрантов в частном секторе. «Необходимо тушить пожар, необходимо заправлять пожарные автомобили - все пожарные гидранты завалены, занесены снегом. Жители о них прекрасно знают <…> но элементарно выйти с лопаткой и почистить его, желания ни у кого нет», - заявил спасатель.

Во избежание пожаров в этом году на территории Ижевска определили места, в которых можно без опасения использовать пиротехнику. Как рассказал заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, площадки организуют:

Ленинский район – ул. Клубная, 68, корпус 4;

Октябрьский район – набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

Первомайский район – в 50 м. от улицы Камбарской по дороге на СНТ «Пенсионер»;

Устиновский район – спортплощадка на проспекте Калашникова (напротив павильона «Метеор»);

Индустриальный район – парк «Березовая роща».

В администрации напомнили, пиротехника имеет радиус опасной зоны 30 м, исходя из этого, место запуска нужно выбирать с учетом такого безопасного расстояния.