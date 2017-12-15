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      Прокуратура нашла нарушения в установке тросового ограждения на Удмуртской в Ижевске

      12:39, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      12:39, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
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      #благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Прокуратура
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      В адрес муниципалитета внесли представление об устранении нарушений.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района Ижевска нашла нарушения при установке тросовых ограждений на улице Удмуртской. Фотографию ответа надзорного ведомства опубликовал активист «Автомобилистов Удмуртии» Александр Сушко.

      «Прокуратура подтвердила, что ограждения на ул. Удмуртской установлены не по ГОСТ», - написал он. В письме надзорного ведомства сообщается: «Доводы, указанные в обращении, нашли свое подтверждение. Прокуратурой Индустриального района совместно с сотрудниками ОГИБДД по г.Ижевске УМВД России по УР проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул.Удмуртская от ул.Кирова до ул.10 лет Октября г.Ижевска».

      В адрес муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона.

      Александр Сушко

      Прокуратура подтвердила, что ограждения на ул. Удмуртской установлены не по ГОСТ

      Как говорится в ответе Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска на запрос информационного агентства «Сусанин», тросовые ограждения соответствуют методическим рекомендациям по устройству ограждений. Для улучшения видимости в ночное время на них установили катафоты. «Очистка площади под тросовыми ограждениями от снега и грунта, мойка тросов, катафотов производится по мере необходимости».

      В Управлении ГИБДД по Удмуртской Республики рассказали, что с сентября по ноябрь ведомство 4 раза выдавало предписания для устранения недостатков эксплуатационного состояния тросовых ограждений, в том числе связанных с их загрязнением. Все замечания были устранены в срок. Напомним, что ограждение появилось в сентябре 2017 года.

      Артём Богданов

      Чистим зону барьерного ограждения на улице Удмуртской от снега!

      12:39, 15 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      480
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Прокуратура

       

       

       

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